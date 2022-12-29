巴西聯邦最高法院大法官莫萊斯為提高元旦總統就職典禮安全，下令從今天下午6時起至元月2日禁止在首都巴西利亞攜帶槍枝，違者會被視為非法持有武器的現行犯。

這項安全措施主要針對持有「收藏家、運動射擊者和獵人類別」（CAC）許可證的民眾，至於武裝部隊、統一公共安全系統（SUSP）成員、立法和司法員警以及私人保安和運鈔公司員工則不受限制。

莫萊斯（Alexandre Moraes）說明這項決定是為打擊近期恐怖主義和極端主義團體犯下破壞法治、危害民主的行為。

24日上午，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者、54歲男子索沙（George Washington de Oliveira Sousa）以從事恐怖行為罪遭聯邦特區軍事警察當場逮捕。

警方在索沙的住所發現多件武器、彈藥，爆炸裝置和迷彩裝。索沙坦承在巴西利亞機場附近一輛油罐車上安裝爆裂物，這項行動是由在軍隊基地外紮營的波索納洛支持者策劃的。

這些支持者抗議10月總統選舉結果由魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）獲勝，呼籲軍隊干預，阻止總統當選人魯拉在元旦宣誓就職。

12月12日，行為激進的波索納洛支持者還襲擊巴西利亞一棟聯邦警察大樓，抗議一名波索納洛支持者被捕。之後他們在市中心發動一系列破壞行為，燒毀汽車和公車，並與軍事警察發生衝突。

27日，巴西準司法部長迪諾（Flávio Din）表示，聯邦特區日益增加的暴力行為與反民主行為之間存在聯繫。魯拉的團隊已要求聯邦最高法院暫停在聯邦特區攜帶武器，目的是提高總統就職典禮的安全。

莫萊斯今天下令禁止未來幾天在巴西利亞攜帶槍枝，也是應聯邦警察的要求。聯邦警察表示：「對民意調查結果不滿的巴西公民日益激進化，導致危害民主法治及破壞總統就職典禮的行為發生。」（編輯：郭中翰）1111229