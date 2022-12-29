大陸疫情爆發恐衝擊全球經濟，美國股市主要指數收黑，科技股持續成為壓盤重心，台股今(29)日早盤下跌逾120點，最低約來到14041點。

台積電ADR周三下跌1.7%，連續四個交易日收黑，收73.06美元，台股現貨部分表現弱勢，早盤下跌8元至443元，摜破股神巴菲特投資的450元價位(俗稱巴菲特防線)。聯電跌近1%，面臨40元關卡保衛戰。

股神巴菲特執掌的波克夏11月中旬揭露第3季大買台積電ADR，外界推估買進價格約落在450至462元區間，法人認為，若台積電失守「巴菲特防線」，恐影響多頭人氣，進而波及台股表現。

道瓊工業指數下跌365.85點或1.10%，收32875.71點。標準普爾500指數下挫46.03點或1.20%，收3783.22點。那斯達克指數挫跌139.94點或1.35%，收10213.29點。費城半導體指數下滑36.67點或1.47%，收2453.49點。