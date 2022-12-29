台中27日深夜發生一對母子過斑馬線遭左轉公車衝撞輾斃，伊拉克籍丈夫目睹一切悲慟不已，大車轉彎等交通問題再度引發民眾討論。知名作家番紅花表示，昨中午在台北搭公車，聽到司機在每個轉彎處都會口誦「左邊沒人、右邊沒人」，確認安全才通過，讓她感激地說，「謝謝你堅持安全駕駛」，這也讓她感嘆在台灣過馬路要一直閃各種來車，直呼行人實在很沒有尊嚴。

番紅花昨（28）日於個人臉書指出，走在斑馬線上且綠燈還有30秒，應該是安心的行人條件，但台中發生的車禍悲劇真的讓人難以置信。她想起昨中午在北市東湖國小往大湖公園路上，上公車不斷聽到司機透過車上廣播喃喃自語，聽司機murmur幾次後，她決定搞清楚司機在說什麼。

番紅花表示，司機在每一個路口轉彎處，一定會打方向燈邊確認，並口誦「左邊沒人、右邊沒人」，且是每個路口都堅持這樣做，「我沒有一天不搭公車，這卻是我第一次遇到這樣的公車司機。」她下車後在心裡默默地說「謝謝你！謝謝你如此堅持安全駕駛。」

番紅花說，馬路危機處處，只能不斷提醒家人走路要小心，過馬路要全神戒備，但她真的很想問，「為什麼在台灣過馬路，明明是斑馬線上的綠燈，還要一直閃前轉、後轉來的各種汽車，不能讓車子多等一會嗎？駕駛也有要過馬路的家人吧？老弱婦孺根本應付不來這種處境，行人實在很沒有尊嚴。」盼交通專家們能修法改變這種可怕的模式。