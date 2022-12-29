70歲李立群今年7月從上海返台生活，開始過退休生活的李立群，仍不時玩直播分享在台灣的生活，最近大陸疫情嚴峻，李立群透露自己也盡了一份力，忙買退燒藥、止痛藥給在大陸的親朋好友，他也稱台灣的止疼藥和退燒藥幾乎賣脫銷（供不應求之意），買不到了，提醒「陽了」朋友一定要多照顧自己，多喝開水，由於每個人體質不一樣，也不方便推薦大家該吃什麼藥。

先前上海因疫情封城，李立群便玩起直播，未料意外衝出高人氣，之後他決定回台灣養老，近日在影片內分享台北的好天氣，表示本來想在家裡射箭當運動，但因為腰傷，身體狀況不允許他這樣任性，或者說是「有心而無力」，並坦言年輕太過操勞，導致現在老了後悔不已。

李立群透露買了止痛、退燒藥給大陸親友。（圖／翻攝自秒拍）

提到射箭，李立群分享自己上海因射箭認識的3位朋友之中已經有2位得到新冠肺炎，他便好心在台灣採買止痛和退燒藥寄過去，希望能幫上忙，他也說每個人症狀不一樣，有人毫無症狀，也有人染病過了7、8天還是渾身不舒服，要看體質不同。

李立群吃越南小吃，特別同框太太林麗欽。（圖／翻攝自秒拍）

李立群當年和李國修二嫂的妹妹林麗欽一見鍾情，女方小他9歲，先前在直播中常不見林麗欽身影，他解釋因為太太有糖尿病，吃的食物不一樣才需要分開吃，「老來伴也有老來伴的秩序」，最近他吃越南小吃米線，特別分享老婆也在身邊，林麗欽也俏皮比耶，可見夫妻倆幾十年婚姻依舊甜蜜穩定。