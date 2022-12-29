先前謠傳「大鬍子」哈登正在考慮重返休士頓打球，卻遭他本人裝傻回應，《ESPN》記者洛維29日爆料，哈登想在明年夏天續跟七六人簽下「1＋1」合約，藉以保留合約彈性，甚至火箭明夏真正目標可能是籃網後衛厄文，不過洛維的同事麥克馬洪認為哈登並未真正否認自己回火箭打球的可能性。

「我認為可以影響火箭最後決策的事情，就是火箭明年的選秀順位，如果他們拿到榜眼籤，必定選擇韓德森，如果是狀元，當然是文亞班馬，」麥克馬洪說，「那麼火箭自然想要找回哈登，因為火箭需要真正的控衛，如今的哈登已經變成傳球第一的控衛。」

麥克馬洪強調，火箭百分之百會考慮找回哈登這個選項，「或許可以關注一下艾瑞克戈登，他似乎永遠都被放在交易檯面上，假如戈登沒被火箭交易，我想明年夏天哈登可能回到火箭，因為戈登很明顯是想跟哈登一起打球的人。」

火箭明年夏天擁有4500萬美元薪資空間，如果送走艾瑞克戈登，這個數字還可增加，洛維說：「仔細觀察明年夏天的自由球員，你會發現一個有趣的名字，那就是厄文，很顯然不要排除火箭想要簽下厄文的可能性，火箭明年夏天在自由市場動作很大。」