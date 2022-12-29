金曲歌王蕭敬騰除了歌藝精湛外，私底下也是出了名的愛打籃球，但打籃球這項運動除了有機會與他人碰撞受傷外，也有可能因「手吃蘿蔔」而受傷。蕭敬騰在2年前就曾因打籃球手指挫傷而緊急打針，沒想到後來卻產生肌肉萎縮後遺症。而28日晚間，蕭敬騰又突然在個人IG的限時動態上PO出手指包紮的照片，並寫下「猛的」2字，嚇壞不少粉絲。

根據《TVBS新聞網》的報導，蕭敬騰的經紀人接受媒體採訪時透露，因為蕭敬騰實在太熱愛打籃球，他身上本來就有許多運動傷害，早已習慣，先前因為小拇指受傷而去打過類固醇，沒想到卻導致肌肉萎縮，所以現在蕭敬騰在打籃球時習慣用繃帶將小拇指與無名指纏繞再一起，因為小拇指目前沒什麼力氣，這幾年都用彈吉他來復健小拇指的肌肉。只是前幾天蕭敬騰在打籃球時又剛好撞到同一個小拇指，讓他當場痛到冒冷汗，之後就整個腫起來，原本他還以為是一般的運動傷害，豈料一摸關節發現竟然會移動，便感覺到不妙。

後來，蕭敬騰便前往醫院照X光，經過醫生檢查後確定是骨頭裂開，然而「骨裂」沒什麼特別的治療方法，只能用傳統打鋼釘的方式固定，但這幾天剛好都有工作，怕打鋼釘會有外傷，因此就先用模具固定，醫生還交代他起碼要休息1個月不能碰到小拇指，因為如果骨頭又異位，將來就很難恢復到正常的狀態。不過，蕭敬騰的經紀人也表示，其實傷勢沒有太嚴重都是皮肉傷，只是不能彈琴與打球，還有洗澡不太方便而已，希望外界別太擔心。