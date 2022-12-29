大陸央媒《科技日報》微信公眾號消息，大陸近日傳言新冠感染重症和死亡人數增多，是因中國北方流行的新冠病毒不只Omicron株，還有Delta株甚至原始株等「老舊株」。有的人依據「Omicron不侵襲肺部」判斷，認為出現肺部感染就是「老舊株」造成的；還有傳言猜測新冠病毒潛伏在中國沒有變異，甚至錯誤引用中國疾控中心發現130多種變異分支的數據，把Omicron分支說成是Delta。

《科技日報》報導，新冠「老舊株」復出了，這可能嗎？針對傳言，連線相關專家釋疑。

真相1：重症人群被重點監測，未發現「老舊株」

「通過進行全基因組測序，中國對國內流行毒株的監測從沒有中斷過。」 病毒學專家、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽稱，全基因組測序技術能夠對新冠病毒的3萬多個堿基一一測序，根據測序結果進行生物資訊學分析，進而將不同的變異畫歸到對應的亞型中。

「重症人群所感染的新冠毒株實際上是監測的重點對象。」童貽剛說，監測「聚焦」重症，如果真是由「老舊株」感染引發的重症，更會被第一時間監測到。現在沒有，就表示不是「老舊株」引發的重症。

為了第一時間掌握一些致病力強的流行株的動態，疾控部門大多會對引發重症的毒株進行取樣測序。根據當前執行的《中國人群新冠病毒變異株監測工作方案》，中國每個省選三個城市均設置一個哨點醫院，每周採集門診急診病例15例、重症10例和所有死亡病例的標本進行基因組測序和分析，並在一周內將測序數據上傳至中國疾控中心。

「不僅僅是北京，整個國內都沒有發現有Delta株和原始株。」 童貽剛查閱了相關數據庫說，中國疾控中心近一段時間監測到的上千份測序數據顯示，並沒有Delta株和原始株。

中國疾控中心病毒病所所長許文波也表示，中國近三個月以來已經監測到BF.7、BQ.1、XBB傳入中國，一共有130多個Omicron的亞分支輸入中國。可見，盡管亞分支多，但均為Omicron變異株，並未發現其他「老舊株」。

真相2：Omicron也可能引發肺炎

「從來沒有哪個研究證實Omicron只感染上呼吸道或者不會引發重症。即便是流感病毒主要感染上呼吸道，但也會引發一部分人患上肺炎。」童貽剛說，目前臨床情況表明的是Omicron的致病力比此前流行株減弱了。

但從人們的認知上仍會感覺Omicron感染帶來的情況比預想的嚴重得多，又是為什麼呢？童貽剛認為，最主要的原因是中國人口基數大，即便是很低的重症率和死亡率，其絕對數量也是很多的。另一方面人們從微信等傳播媒介上短時間內接受大量的局部資訊，會將局部情況誤以為是整體情況，進而感知上存在一部分的誇大。

此外，還有對一些重症症狀理解上的偏差也造成了誇大。大陸衛生健康委醫政司司長焦雅輝糾正人們對「白肺」的誤解：白肺是比較嚴重的肺炎表現，白色影像區域面積會達到70％－80％，這樣的患者占比非常低。不是肺部出現了炎症就叫白肺，網路上說的白肺不都是真正的白肺。

真相3：病毒變異株較量，有傳播優勢者勝

那麼，有沒有可能是原來的病毒株「餘孽未清」，又碰巧沒有被檢測到？或者Omicron正在變回致病力強的毒株？

「確實病毒的變異是沒有方向的，在病毒複製過程中，隨機出現了遺傳密碼的錯配，進而引發了變異。」童貽剛說，但這個變異能不能保存下來，取決於它能不能給病毒帶來傳播優勢，而這個優勢就是進化的方向。

童貽剛進一步解釋，試想，如果存在Omicron和Delta兩個不同毒株在同一個地方同時流行，肯定是誰的傳播能力快、感染能力強，誰就會取代另一個。這就好比下圍棋，白方（Omicron）每次能走10個子，黑方（Delta或原始株）每次走1個子，用不了多久棋盤上必然只剩下白子。

傳播優勢帶來的新冠病毒進化在全球範圍內已經多次得到了證實。新冠病毒從原始株到Alpha株再到Delta株，隨後Omicron成為主流毒株，並出現了亞分支間的不斷反覆運算，均是由於病毒株更具有快速傳播和免疫逃逸的優勢。

《科技日報》報導，一生物資訊數據領域的專家引述全球新冠病毒株系列監測數據表示：「從我們的數據統計看，Delta株在全球範圍內從3月下旬開始就基本上沒有了。」