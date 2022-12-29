九合一選舉慘敗1個月後，民進黨檢討報告昨天出爐，內容卻出現許多不足的地方，例如雖點出黑金問題嚴重，卻不見黨內哪些人是戰犯；民進黨立委陳亭妃表示，「看完民進黨2022的檢討報告後，沈思了一夜，那請問2024呢？」她也說，這些問題都告一段落了嗎？
陳亭妃說，2022檢討報告直指選戰期間的「黑金」、「候選人學倫事件」、「網路文宣戰」等都是造成民進黨無法取得中間選民認同的原因，那請問這些問題吿一個段落了嗎？
陳亭妃痛批，起碼「黑金」、「黑道」就變本加厲，繼續瘋狂存在著。
九合一選舉慘敗1個月後，民進黨檢討報告昨天出爐，內容卻出現許多不足的地方，例如雖點出黑金問題嚴重，卻不見黨內哪些人是戰犯；民進黨立委陳亭妃表示，「看完民進黨2022的檢討報告後，沈思了一夜，那請問2024呢？」她也說，這些問題都告一段落了嗎？
陳亭妃說，2022檢討報告直指選戰期間的「黑金」、「候選人學倫事件」、「網路文宣戰」等都是造成民進黨無法取得中間選民認同的原因，那請問這些問題吿一個段落了嗎？
陳亭妃痛批，起碼「黑金」、「黑道」就變本加厲，繼續瘋狂存在著。
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