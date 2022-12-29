在世界盃打出身價的荷蘭23歲前鋒賈克波（Cody Gakpo），已經被英超豪門利物浦給網羅，雙方已於29日正式簽約，賈克波將披上18號戰袍，據知名足球記者Fabrizio Romano透露，這筆簽約轉會費為3700萬英鎊，PSV恩荷芬執行長Marcel Brands表示，這對於俱樂部來說是創下紀錄的一次轉會。

身高187公分的賈克波主打左邊鋒，有時也可兼任中鋒位置，本季在荷甲球隊PSV恩荷芬出賽24場，打進13球、17助攻，今年夏天曼聯就曾試著招攬賈克波，總教練縢哈格（Erik ten Hag）過去執教同為荷甲球隊的阿賈克斯時，就見識過賈克波的身手，多次要求高層將其納入麾下。

在剛結束的世界盃上，代表荷蘭的賈克波成為外界的關注焦點，他出賽5場踢進3球，進球數為全隊最多，幫助荷蘭闖進8強階段，賈克波的表現也吸引了多支球隊注意，最終由利物浦成功得手。

如此一來，利物浦的鋒線群將更加恐怖，薩拉（Mohamed Salah）、佛米諾（Roberto Firmino）、努涅茲（Darwin Nunez）、若塔（Diogo Jota）、狄亞茲（Luis Diaz）及賈克波，可排出多套不同的攻擊線，不過目前若塔以及狄亞茲仍在傷兵名單，賈克波的到來可緩解球隊困擾，此外他也將與荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）在俱樂部相聚，目前利物浦在英超排名第6，雖然脫離了爭冠行列，但還可力求一席歐冠資格。