台中市27日深夜發生一起母嬰遭公車直撞雙亡悲劇，一名30歲李姓女子和伊拉克籍丈夫、1歲兒子過馬路時，遭一輛左轉未減速的豐原客運公車撞上，導致母嬰傷重不治。該輛肇事公車遭爆料過去違規紀錄累累，宛如「奪命公車」；對此客運公司回應，同一輛公車之前的違規，並非本次肇事司機，該司機近三年來未有違規紀錄。

回顧整起事件，27日晚間11時許，30歲李女與32歲伊拉克籍丈夫以嬰兒車推著1歲兒子行經學士路往英才路口過馬路時，遭由後方疾駛而來、左轉的公車撞擊，母嬰被拖行10多公尺，當場失去呼吸心跳，連嬰兒車也被撞到支離破碎，釀成2死1傷的悲劇。

該輛肇事公車遭爆料過去違規紀錄累累，宛如「奪命公車」。(翻攝臉書翻轉大台中交通違規2.0)

臉書粉絲專業「翻轉大台中交通違規2.0」爆料，該輛肇事公車過去就曾因未達路口中心搶先左轉、變換車道未打方向燈在2018年、2019年被檢舉過2次，沒想到如今再度釀成死亡車禍，讓網友們痛批宛如「奪命公車」！

對此，豐原客運經理羅乙棋回應說明，查證同一輛公車之前的違規，並非本次肇事司機，且該司機近三年來未有違規紀錄，羅乙棋也表示，因排班調度需求，車輛與駕駛混和調度為客運業者常態，同一台車也會由不同司機輪班行駛。

而台中市交通局目前依規定處分豐原客運7萬5000元，並表示會納入台中市公車評鑑扣點，影響後續該公司虧損補貼額度；台中市長盧秀燕也表示，市府會全力釐清這起交通事故的原因與責任，若未來有民事理賠協商、刑事訴訟等事宜，市府一定全力幫忙。