投信投顧公會12月底在四所大學展開今年最後一波共同基金正確理財觀校園巡迴講座，與同學們分享影響投資成果的三大要素：本金、時間、報酬率，提醒同學們從創造收入、管理消費開始，把握時間複利在理財中的優勢，及早透過最適當的投資工具來打造人生第一桶金，並深入剖析各投資工具中最適合入門的共同基金與定期定額的投資優勢，希望協助同學們盡早開啟正確的理財大門。

兆豐投信業務經理石旭順到國立臺中科大與同學們分享理財和投資的差別，提醒同學們理財應該包括收支、風險和投資三面向的管理，而且首重財務分配，才能讓生活逐步被掌握；更提醒同學幻想一夕致富的投機和投資完全不同，一定要記得投機是最失敗的一項投資。另外，建議掌握理財金三角，將收入按照生活花費、儲蓄投資與風險規劃以五比四比一的方向進行配置。

石旭順強調，由於實現財富自由的利器正是「時間與複利」，加上共同基金有專業的投資管理、投資標的多元化、小錢就可以理財、分散投資風險與流動性佳和轉換方便等優勢，特別適合年輕學子及早透過共同基金來累積資產，且可以選擇風險度較高的股票型基金以定期定額方式投入。

國泰投顧專案經理顏誌緯則到世新大學提醒同學們通膨的殺傷力，並比較透過銀行定存的儲蓄和基金定期定額理財的差異，分析同樣每月5,000元投入定存和基金，在預期收益1.3％和10％之下，存到百萬元的時間分別要15年與9.83年。另外，顏誌緯分享影響投資成果的三大要素：本金、時間、報酬率，建議同學從管理消費行為來創造更多的投資本金，且耐心等待時間複利的效果，更別忘了做好功課以及用對的方法來提高投報率。

富蘭克林華美投信襄理蘇可倫到國立宜蘭大學，先讓同學了解影響股市與債市的各項因子，進而提醒在投資股債商品時必須留意的事項，另外也分享關於匯市和股市的連動性該如何解讀，建議同學們投資之前必須了解全球的投資趨勢，可以時常關注新聞與市場走勢連結，或者參加社團或圖書會以增強國際敏感度以及熟悉投資市場性質。

復華投信理財顧問詹博宏則是提醒國立虎尾科大同學們，根據統計資料顯示大學生平均薪資為3.12萬元，其中2017-2021年薪資只成長5.8％，凸顯靠自己投資理財的重要性。而眾多的理財工具中，相對風險性較高的股票、資金成本較大的房地產、收益率過低的儲蓄，共同基金成為最適合大學生投資理財的方式。詹博宏強調，基金定期定額可以克服人性追高殺低的弱點，將市場的波動轉為機會，如果再能落實逢低持續扣款、適時停利的操作技巧，小資族透過基金定期定額就能達成人生各階段的理財目標。