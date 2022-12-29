2011年4月教育部明訂教師在校服務時間，以每天8小時，每周5天40小時為「原則」，今年9月高市教育局與校長團體簽約「落實」每日8小時工時制，家長團體23日以「消費者立場」聯袂遞交連署書，要求教育局讓教師採打卡制。29日全國教育產業總工會祕書長劉亞平痛批，某些「家長團體」法律素養不足、欠缺勞動意識，假「消費者」之名「消費老師」。

教育局明訂學校安排教師每周出勤時數為40小時，每日若超過8小時的工時 應給予加班費，若加班時數未滿1小時應以1小時計算，學校因經費不足無法給予加班費時，應給予依加班時數乘1. 5倍計算的補休時數。

但高市家長團體聯袂遞交連署書，要求教師採上下班打卡制，包括寒暑假也不例外；家長團體認為以「消費者」立場來看，高雄教師團體獨步台灣教育界，與高雄校長團體「勞資協商」簽約，讓這個默契可能出現破口，甚至出現破窗效應。

因此高雄市家長協會、高雄市各級家長會長協會、高雄市學習障礙教育協進會、高雄市家長教育志工協會及高雄市家長聯盟等主席，聯袂向高雄市教育局遞交連署書，要求教師採上下班打卡制，包括寒暑假也不例外。

全國教育產業總工會祕書長劉亞平痛批，行政、教師和家長是教育鐵3角，大家為了孩子應該要共同合作，但遺憾的是，某些所謂的「家長團體」，法律素養不足、欠缺勞動意識，竟然號稱「消費者」來「消費老師」製造新聞。

劉亞平表示，老師都超時加班，政府又沒錢給加班費，全國勞工軍警、公務人員都有特休假，只有陽春老師卻連一天特休假都沒有，老師兼行政有特休假卻沒有寒暑假，這次疫情很多老師還要請事病假，超過14天會影響考績；而根據這項團體協約，學校經費不足無法給予加班費時，應給予加班時數乘1.5倍計算的補休時數，老師請補休假也要課務自理，所以不僅政府不要花一毛錢，學生的受教權也沒有損失。

劉亞平奉勸，教育局要慎選所謂的「家長團體」，現在找30個人頭就可以組一個人民團體，不是號稱高雄市家長團體就可以代表廣大家長，要組這種「家長團體」可以組個幾百個，很多「家長團體」可能「名存實亡」，幾乎沒有在運作，或者只是「一人團體」；希望教育局能夠推選或票選各種家長代表，這樣的代表才有代表性，避免教育局「欽選」出某些「意識形態偏差」的家長代表。