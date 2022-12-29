皮膚若反覆出現破皮或萎縮，千萬別輕忽，可能是罹患皮膚癌。皮膚科醫師表示，一名男性病患退休前、退休後都長期曝曬在陽光下，某天左眼下方長了一顆黑色凸起物，原本不在意，後來在親友建議下就醫，竟檢查出基底細胞癌。

皮膚科醫師鍾佩宜在其臉書粉專上表示，一名病患退休前為司機，當時幾乎每天暴露在艷陽下，退休後唯一休閒就是種田，沒事就往田裡跑，前一陣子發現左眼下方長了一顆黑色凸起物，本來不以為意，後來在親友建議下就醫，當天就進行手術切除。

鍾佩宜表示，手術過程中，在病灶下方發現了某塊皮膚萎縮，一問下才知，該塊皮膚萎縮已經2~3個月，磨擦到就會破皮、出血，切片化驗檢查結果為「基底細胞癌」。她說明，基底細胞癌是最常見的皮膚癌，佔比約70%，其次為鱗狀細胞癌的30%，最惡性的黑色素細胞癌則不到1%。

鍾佩宜提醒，基底細胞癌較常的臨床表現為黑灰、粉色、肉色，合併血管增生、隆起，但少數會呈現皮膚凹陷、萎縮、易破皮出血，很容易被忽略，可能發生在任何部位，一般只要切除即可，雖然較不易轉移，但若不治療，逐漸擴大侵蝕周邊組織，會造成日後手術困難，因此建議一發現就趁早切除。

她分享辨識皮膚癌的「ABCDE」自我檢查法，提醒民眾若有下述狀況，應立即就醫做進一步的切片檢查

1. A（Asymmetry）痣的外觀是否出現不對稱性。

2. B（Border）邊緣是否呈現不規則或模糊不清的現象。

3. C（Color）色調上是否呈現不均勻或深淺不一。

4. D（Diameter）大小是否超過6公釐以上或有變大的情形。

5. E（Elevation）表面是否有不規則的隆起現象。