台北市第3選區立委補選明年1月8日投票，北市選舉委員會將在明年1月4日舉辦電視公辦政見發表會，每人1輪15分鐘發言，不採辯論或第3方提問模式。民進黨候選人吳怡農今拜票時遇到無黨籍對手蕭赫麟下辯論戰帖，僅握手致意。他也再批國民黨候選人王鴻薇，從參選第一天沒有放棄謾罵、噴口水，大家都可以想像，對立場沒有意見、但對噴口水相當積極的辯論會是什麼樣子。

立委吳思瑤今天上午陪同吳怡農路口拜票。（楊亞璇攝）

立委吳思瑤今天上午陪同吳怡農路口拜票，吳怡農說，選舉剩下最後10天，會持續邀請好夥伴，不管是選區內、選區外的議員、立法委員夥伴一起來加持鼓勵，希望選民1月8日出來投票。

衛福部前部長陳時中昨天發文推薦吳怡農，是否邀請陳站街頭或掃街？吳怡農說，非常感謝陳時中昨天發文力挺，接下來絕對會邀請越多夥伴給他加持鼓勵，不管選區內、選區外議員、立委、部長，甚至大家所期待的目前正在參選民進黨主席的賴清德副總統，任何行程一旦確認會跟大家報告。

吳怡農說，大家知道這場選舉非常艱困、時間非常短，怎麼在最短時間內接觸到30多萬的選民，是他的挑戰，非常感謝戰有夥伴在這個時刻透過社群媒體支持，或是陪他站路口，對他來說都是非常大的鼓勵，非常感謝。

吳怡農也說，這次選舉不插旗、不掛看板，除環保原因，也希望降低未來年輕朋友們參政門檻，省下經費做一場紙風車的表演，明年1月7日周六是上班日，晚上7點鐘在圓山花博公園花海廣場旁，紙風車會來演出武松愛老虎，歡迎大小朋友一起觀賞，享受輕鬆歡樂的夜晚。

被問起沒有辯論是否可惜，他說，可惜的部分是自己所有政見，對手都沒有提出具體的回應、批評，他看到國防事務上在兵役制度的改革，王鴻薇似乎是同意，但是消防人員人力增加、外語教育、程式語言課後的平價優質服務、松山機場遷移，王鴻薇除了簡單幾個字批評之外，從來都沒有具體說明立場，這很可惜，但沒有關係，最終1月8日選民才是老闆，希望選民看到他的認真努力。

至於還是不希望有辯論？吳怡農認為，辯論要對於立場有不同的看法，對手至今對於他的具體的政見，沒有提出具體的看法、批評，這樣子非常難討論，王鴻薇從參選第一天，沒有放棄的就是謾罵及噴口水的堅持，大家都可以想像，對於立場沒有意見，但對於噴口水相當的積極，這樣子的一個辯論會是什麼樣子。

不過，吳怡農在路口拜票時，無黨籍候選人蕭赫麟帶著「辯論戰帖」找上吳怡農，要求吳怡農簽名，吳僅微笑與蕭握手，不願意公開簽名。