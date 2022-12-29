罕見「炸彈氣旋」（bomb cyclone）侵北美洲，影響將近2億5000萬人，讓美加逾百萬民眾耶誕節摸黑、上千個航班取消，在美國和加拿大的許多地方，這種極端寒冷的天氣不止對人們，對野生動物來說也是非常惡劣的。社群網路上一段社群網路上瘋傳的影片中，2名善心民眾發現了1頭結凍的鹿，立即前往協助。
影片中顯示出1頭嘴巴、眼睛和耳朵完全凍住、禁止不動的一頭鹿，乍看之下似乎已經凍死，不過民眾靠近試圖撥開鹿頭上的冰塊之後，發現還有生命跡象，在他們的協助下，很快的這頭鹿就活躍了起來。
任職哥倫比亞廣播公司水牛城分台（Buffalo）首席氣象學家31年的保羅（Don Paul）告訴媒體，他在水牛城生活近40年來從未見過這樣的氣旋。他指出，這場氣旋裡的陣風大多超過65級，有些甚至超過70級，「根本是怪獸」。
不過推特（Twitter）討論串也有網友指出，這支影片並不是在這一次北美洲冬季風暴期間所拍攝的，而是去年12月間在哈薩克所拍下的。
文章來源：This crazy footage shows two walkers who spotted a deer with its mouth,eyes & ears completely frozen over.
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