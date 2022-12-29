有些人會讓自己陷入痛苦之中，就是為了警惕自己要不斷進步，而不要再犯相同錯誤，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、巨蟹座、水瓶座時常把吃苦當吃補，認為只要有一點甜頭容易讓自己做事大意，所以對他們來說痛苦是非常必要的。

▍摩羯座

摩羯座覺得讓自己痛苦是很有必要的，認為時間不等人，憂患意識比較強的他們，總是能看到其他更需要提前思考的事情，痛苦能讓自己頭腦清醒，想美好的事情則容易讓自己麻痺做事大意，摩羯座太容易將吃苦當吃補了，因此總是在未雨綢繆準備自己。

▍巨蟹座

好壞的事情巨蟹座都常回味，對於讓自己感到痛苦的事，記得更牢，像有強迫症一樣，不願擺脫，有時會淡化甚至忽略其他「甜」的感覺，巨蟹座如果不能找到一個合適的方法去原諒、去化解過去的疙瘩，就會一直讓自己糾結。

▍水瓶座

水瓶座對於過去的事情，比較會去想不好的，對於好的，較鮮少回想，牢記過去「犯的錯」，「吃的苦」，可以提前預防未來發生同樣的錯誤，絕不做同樣的傻事，是他們的人生心得。