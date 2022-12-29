義務役預計在2024年延長為1年，網紅「四叉貓」劉宇表示，他對此事無法發表太多的意見，因為他本身很討厭當兵，也是爛兵，雖然回想起當兵時光，他可以說起很多有趣的、笑中帶淚的小故事，但是讓他絕對不想再回去當兵。引起網友討論，不少人看了四叉貓分享的尖叫故事，笑歪直呼，你這種一定被操最兇。

網紅「四叉貓」劉宇昨在臉書分享，關於兵役恢復1年這件事，他無法發表太多意見，畢竟他討厭當兵，而且是個爛兵。白天操舟被水花濺到會尖叫、晚上夜教被不明昆蟲嚇到會尖叫、在庫房打翻彈藥箱的時候會尖叫逃跑；在浴室看到有胸毛的學長沒穿上衣也會興奮尖叫、假裝摀眼。

四叉貓表示，他可以講很多很多當兵「笑中帶淚」小故事，但他完全不會想再去當一次兵。貼文吸引了1.3萬人狂讚，不少過來人點頭，「人生有許多回憶，但不是每個回憶都要重新體驗」、「討厭當兵+1」、「當兵的體驗價值百萬美元，但是給他百萬美元他也不要再當一次兵」、「大家都這樣，一堆當兵的故事可以講，講一輩子都還願意講，看起來當兵多快樂呀！但要男人再當一次兵，打死不要」。

另也有網友看完則爆笑說，那4個尖叫的畫面感超強。「怎麼說著說著，畫面就帶出來了」、「這畫面不難想像耶」、「打翻彈藥箱會逃跑，真的很慶幸你只被教召過一次」。有網友則吐槽說「你這種當兵一定是被操得最厲害的那種！」