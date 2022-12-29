小甜甜（張可昀）與宋逸民的教會理念不合退出，隨後教會發出聲明，卻牽扯出她的私生活有狀況，引發軒然大波，讓許多前教友接連指控不為人知的內幕，資深記者王瑞玲更頻頻砲轟教會的內部狀況，昨(28)日她再爆料，國度事業控制教友的發文內容，一定要有讚美牧者的關鍵字，也暗酸「就像紫衣人要感恩師父，讚嘆師父」。

王瑞玲於(28)日再度砲轟「藝起發光」教會，表示自己最近收到了很多感謝的訊息，感謝她說出大家敢怒不敢言的真相。她更進一步揭露，為了控制教友表達的內容，教會會先把文章寫好放到大群組，大家再複製貼上並修改一下，但一定要有關鍵字，「就像紫衣人要感恩師父，讚嘆師父，我們這群『黑衣人』也要讚美牧者，最重要的，文章同時也要放在粉專、IG上，#tag 更不能忘記，誰沒貼文分享，大群組裡的牧者也會立馬知道」

對於宋逸民至今仍未出面回應，王瑞玲強調不是要宋逸民出面道歉或澄清，從頭到尾只有4個訴求：溝通說出真相、奉獻金錢的明細與流向、為何收據和奉獻金額完全不符合、為何教會報稅報的是執行業務所得。 此外，王瑞玲也透露，近日除了收到家人祝福的訊息，還有教友提醒她：「瑞玲姐知道的太多，要小心一點，國度事業會對妳有動作，一定要保護自己。」