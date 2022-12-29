「哈林」庾澄慶與伊能靜的愛子庾恩利(小哈利)，此前在紐約大學帝勢學院就讀導演相關科系，更於今年前往布拉格當交換學生。近日則悄悄返回台灣，他在限動寫著「回家了」，還po出了超可愛的寵物照，應就是伊能靜的愛犬小Miu，寫著「loml」表達深愛之情。

伊能靜過去在抖音上曬出眼眶含淚的特效影片，讓粉絲以為，是她丈夫秦昊遭爆料與一名女子同桌用餐，動作曖昧，遭疑兩人恐有婚變可能引起議論。對此，伊能靜在微博上曬出聲明駁斥不實消息，更返台參加活動，後續動向備受網友關注。此外，伊能靜與庾澄慶的兒子庾恩利也時常登上媒體版面，日前才因多次女裝一事成為目光焦點，昨(28)日低調返台，在IG上曬出多則限時動態，並放上「史上無敵小三」的美照。

只見庾恩利日前才在IG上曬出多張布拉格的美照，並配文寫下：「再見，布拉格。」似是學業已告一個段落。昨日他在IG上放上多則限時動態，指出現已回到台北，更放上在家中陽台悠閒看風景的照片，另外，還PO出超可愛的小白犬照片，應是此前黏緊緊秦昊身上，被伊能靜在微博上笑稱是「史上無敵小三」的小Miu。

事實上，此前伊能靜在抖音上更新影片，提到她曾飛往紐約陪伴兒子庾恩利熟悉陌生的環境，幫他下廚、整理房間、清掃生活環境，雖然兒子會常常問自己何時要離開，但還是有感受到母子感情的加深，讓她相當開心，可見母子之間的感情非常好，也讓網友們期待何時能再見到母子兩人同框的身影。