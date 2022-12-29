金門地檢署再次出擊！日前偵辦金門縣金沙鎮張姓里長候選人涉嫌幽靈人口等案件，經縝密蒐證後，於今（29）日偵查終結，針對張姓與吳姓里長候選人涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪嫌，依法向福建金門地方法院提起當選無效之訴，以維選舉之公平性與公正性。

根據金門地檢署指出，金門縣金沙鎮張姓里長候選人其子女，自民國2022年1月起至4月底，共同將實際上均未居住在該選區之12名親友之戶籍虛偽遷入其參選之選區內，藉以取得本次地方公職人員選舉之投票權，嗣後再由該等親友於11月26日投票日當日前往投票，因而妨害投票結果之正確性。檢方因此認定張姓里長候選人與其子女等人共同涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪嫌，依法提起公訴。

檢方表示，不同於過往幽靈人口案件，多僅針對選民偵辦，且檢方罕有提起當選無效之訴之情形，金門地檢署針對2022年地方公職人員選舉，已積極查獲多名候選人本身及其親屬共同涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪之情事，今日並就其中經金門選委會公告當選者，包含上開金沙鎮張姓里長候選人，以及另案偵辦之金沙鎮吳姓里長候選人（此案因涉案人數眾多，尚未全案偵結），依法向福建金門地方法院提起當選無效之訴。

金門地檢署呼籲公平選舉是民主法治的基石，不僅僅是賄選，所有妨害投票結果正確及影響公平選舉的違法行為，該署均會積極查緝，且對於符合法定要件之案件，亦將依法對當選人提起當選無效之訴，切勿心存僥倖、以身試法。