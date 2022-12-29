今年全國稅收可望超出預算數約4500億元，朝野立委紛紛喊出「還稅於民」，而國民黨北市第3選區立委補選候選人王鴻薇先前就已提出相關政見，她今大酸歡迎民進黨拿香跟拜。民進黨對手吳怡農回應，他們在談的是怎麼在即將解封的時候，讓所有國人過好一點，這是兩回事，並質疑把此議題操作為政府收了不該收的稅，相當不負責任。

吳怡農今天在立委吳思瑤陪同下路口拜票，並接受媒體聯訪。對於「還稅於民」議題，他表示，隨著國家即將全面解封，也要做好完全後疫情時代的準備，許多產業、家庭過去2、3年過的相對辛苦，希望相關紓困、振興方案，能夠做得更快、更多、更好。他表示，立法院院會明年1月13日結束、1月20日過年，希望大家在過年前知道即將宣布的政策，大家過年過得輕鬆一點。

至於是否拿香跟拜王鴻薇？吳怡農認為，他們在談的是怎麼在即將解封的時候，讓所有市民朋友、國人過好一點、過得輕鬆一點點，「我覺得這是兩回事」。

吳怡農話鋒一轉說，談到超徵的這件事情，把這個議題操作為政府超徵、收了不該收的稅，這是相當不負責任的，超收、超徵其實是跟過去預期的稅收的落差，希望社會大眾多了解，不需要造成大家對政府的不信任。

由於吳怡農批評王鴻薇沒政見，被質疑是自打臉，吳怡農說，「不會呀」，因為自己提的是王鴻薇對於稅務超徵基本的數字不太熟悉，王鴻薇沒有看到財政整體的樣貌，政府比預期稅收多收了4、5000億，但是歲出跟歲入之間還有2500億的落差，自己在講的只是民意代表在看預算、政府財政出入的時候，需要看到完整的樣貌。