資本集團（Capital Group）認為，2023年新興債市需留意美國金融狀況、美元走勢與全球經濟等3大變數。其中，新興市場主權債具高利差優勢與相對低檔匯率，短期投資級公司債則在波動時表現穩健，建議投資人趁估值已明顯改善之際，適度納入提高配置多元性。

資本集團指出，今年新興市場當地貨幣債券表現相對良好，展望明年，美國企業或家庭融資預計將持續收緊，致使美元計價債券利率上升，靠攏新興市場債券。但新興市場的實質殖利率仍較美國高出2～4％、更具吸引力，有助減輕美國金融狀況收緊帶來衝擊。

同時，美元走強趨勢短期雖不太可能逆轉，但因目前估值已偏高，一旦美國結束貨幣緊縮政策、俄烏衝突傳出正面消息，或中國大陸推出刺激經濟措施奏效，美元可能隨即走落。鑒於明年全球經濟成長可能大幅放緩，市場注意力可能進一步從升息轉向經濟成長，尤其是美國經濟衰退風險。

即便明年全球經濟成長環境仍然欠佳，但新興市場主權債券目前具備較高的殖利率與相對低檔的匯率，仍存在著投資價值。此外，若排除俄羅斯、烏克蘭及中國大陸房地產市場存在問題的領域，新興市場企業債券年初至今違約率僅1.2％。

資本集團認為，包括巴西、墨西哥和哥倫比亞等提前升息的拉丁美洲國家，將有利於控制通膨並支撐匯率，且這些國家受俄烏衝突影響較小、亦受惠於商品價格上漲，可能是目前較具投資潛力的新興債市。

除了利差收益，新興市場企業債券的地域分布及風險結構，與主權債券也存在相當大的差異，能提供一定的分散投資元素。其中，短期投資級企業債券過去在市場波動期間表現相當穩健，可提供更佳的防守性。

資本集團認為，全球局勢仍是新興市場債券最主要不利因素，明年可能持續波動。然而，目前新興市場債券估值已明顯改善，且已知風險似已被消化，積極型投資人不妨趁此修正之際，在資產中納入主要投資於新興市場政府及公司債券的「資本集團新興市場債券基金」。

至於穩健型投資人，資本集團則建議可考慮布局全球含新興市場政府債券的「資本集團全球機會非投資等級債券基金」，除增加投資組合多元性，也能提高具防禦特性的債券部位，降低資產波動度。