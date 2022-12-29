只有台中購物節能超越台中購物節！市長盧秀燕10月18日於台中購物節起跑記者會，高喊今年登錄消費金額目標將超越去年291億元、突破300億元後，買氣直直衝！早在12月20日，登錄消費金額就突破302億元，搶先在12月24日活動結束前達標，盧市長表示，感謝全國民眾的熱情支持，12月28日舉辦「衝破300億加碼抽百萬」，獎落台中西區施小姐，這也是今年購物節第7位百萬得主。

28日抽獎活動在台灣大道市政大樓登場，盧市長現場call out給百萬現金中獎人，也是今年購物節的第7位百萬獎得主。電話一接通，盧市長說「我是盧秀燕！」得主施小姐完全不敢置信，施小姐說，一直注意小獎通知都落空，想說活動已進入尾聲應該沒希望了，沒想到會抽中大獎，相當高興！現場來賓也齊聲恭喜！

盧市長現場call-out給百萬現金中獎人，也是今年購物節的第7位百萬獎得主。(圖/臺中市政府經濟發展局提供)

「台中除拚經濟外，還是認真拚經濟!」盧市長表示，台中購物節雖於12月20日已達到今年目標登錄消費金額300億元，但直到最後一天活動結束，買氣依舊強強滾！截至昨日，登錄消費金額已超過350億元，亮眼成績，都要歸功於台中市民頭家以及全國民眾踴躍響應台中購物節。盧市長指出，仔細觀察今年台中購物節，雖然沒有消費券加持，但外縣市民眾消費比例大幅增加，佔近3成。她也笑說，現在她是全國最受歡迎的人，大家都在期待她的來電，她也預告1月5日還有壓軸抽活動，有精品好宅及百萬油電車！

市長盧秀燕也預告1月5日還有壓軸抽活動，還有精品好宅及百萬油電車。(圖/臺中市政府經濟發展局提供)

經發局表示，市府團隊為了方便大家參加，特別將台中購物節登錄發票和合作店家收據期限，延長至12月31日23點59分，屆時這些抽獎券都有機會抽中壓軸大獎，也就是麗寶集團贊助的一戶精品好宅，還有「產業專屬抽」，針對美食（餐飲）、旅宿和收據設計的壓軸大獎，各一台百萬油電車，壓軸抽當天將由盧市長親自致電通知中獎幸運兒，全國民眾記得要留意手機來電。

經發局指出，今年消費熱區前五名分別為彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市和新北市，去年前五名消費熱區則是彰化縣、南投縣、苗栗縣、雲林縣和高雄市，可以發現新北市今年首度進入消費熱區，凸顯北部民眾已對台中購物節出現品牌認同，加上交通便捷而特別來台中消費。

此外，APP下載次數的成長也能感受全國民眾參與活動的熱度，去年APP下載次數為109萬次，但今年台中購物節暖身活動開跑前，APP下載次數已超過131萬次，激增22萬次，說明全國民眾早就做好參加台中購物節的準備；由於今年台中購物節APP升級，採抽獎、兌獎一條龍服務，便民設計，也刺激活動期間的下載率，目前購物節APP下載次數已突破184萬次，透過以上數據，台中購物節已成為全國指標性的購物節活動。

經發局進一步表示，今年台中購物節能夠再創佳績，非常感謝越來越多企業加入贊助行列，例如宏佳騰動力科技股份有限公司提供的智慧電車，以及晶璽健康事業股份有限公司提供的時尚酷跑機，豐富了購物節獎項，進而吸引更多消費者目光，此外，永慶慈善基金會贊助50萬獎金，也讓今年台中購物節創新設計「公益專屬抽」，不光造福台中社福團體，更鼓勵民眾一邊消費一邊做愛心，別具意義！

經發局說，台中購物節今年創新的獎項，還有「產業專屬抽」，包括旅宿、美食（餐飲）和收據三大類，這是為了兼顧產業均衡發展所設計的專屬獎項，當中，旅宿專屬抽和美食（餐飲）專屬抽是為鼓勵民眾前往疫情受創較深的餐飲業、旅宿業消費，收據專屬抽則將消費者導入無需開立發票的小規模店家及市場、夜市攤商，而市府團隊透過「產業專屬抽」提高各行各業加入合作店家的意願，拉抬民眾的消費能量，截至前日消費比例佔了消費登錄總金額的9.92%，成效良好！活動訊息請上官網活動客服專線：04-23896533；服務時間每日9時至18時。(臺中市政府經濟發展局廣告)