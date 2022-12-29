Things getting heated in Detroit 😳 pic.twitter.com/y6kuUP7DCq — Bleacher Report (@BleacherReport) December 29, 2022

就算奧本山宮殿球館早已拆除，「奧本山事件」仍在底特律活塞主場小凱薩體育館重演了嗎？活塞29日跟魔術打到上半場還剩33秒，由於魔術前鋒莫瑞茲華格納相當沒品把活塞後衛基蘭海斯直接推出場外差點造成受傷，引爆雙方清光板凳席衝入場內，場上狀態一度陷入失控。

向來打球就很「粗」的莫瑞茲華格納，眼見自己快被基蘭海斯過人，竟然直接把對方用力推出場外，直接倒在自家板凳席，頓時引爆現場火氣，海斯直接衝到華格納背後往他腦部打了一拳，一旁的迪亞布洛也加入戰局，雙方板凳席幾乎都清空衝入場內。

好不容易雙方教練團與裁判才把衝突降溫，隨後宣判莫瑞茲華格納，以及基蘭海斯、迪亞布洛3人都被驅逐出場，這頓時引發現場活塞球迷相當不滿，畢竟惹事者是魔術球員，魔術板凳球員也都從自家板凳席衝來活塞板凳席助陣，為何魔術僅有1人被趕？

看到這種混亂場面，不僅讓人回想起2004年11月19日溜馬與活塞爆發的「奧本山事件」，沒想到相隔18年多，又在活塞主場爆發類似衝突，只是活塞主場從當年的奧本山宮殿球館，搬遷到2017年9月啟用的小凱薩體育館，接下來就等聯盟如何加重處罰了。