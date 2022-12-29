台股今日大幅走跌，盤中跌約180點，立委關心台灣明年景氣和財政部代理部長阮清華今日回應，國安基金是否可能會「護盤」2年，他希望不要護盤這麼久。

阮清華與金管會主委黃天牧到財政委員會接受質詢，林德福問及阮清華和黃天牧對景氣看法，以及國安基金是否可能會護盤2年這麼久。

阮清華表示，目前根據所有智庫、經濟組織預測經濟成長趨緩、終端消費趨緩，但是落底時間每個智庫看法不一樣，有些認為在第1季、有些則看到第2季，但他都希望，股市盡快恢復穩定。

至於是否國安基金會護盤2年？阮清華回應，希望不要護這麼久。

林德福則問及黃天牧是否還有其他措施？黃天牧表示，金管會提出跌幅超過3.5％而隔日禁止平盤下放空措施以來，從6擋到300多檔都有，他認為有發揮穩盤的效果。

至於對於明年景氣看法，黃天牧則表示，台灣經濟和國際一樣是趨緩，不過台灣又相對較好，所以他也希望明年的景氣比今年好。