高雄63歲的李姓男子27日晚間因後車燈未亮遭到苓雅分局員警盤查，不料李男腳踏板上竟放有一包白色粉末，員警詢問李男「這是什麼？」李男卻回答「我怎麼會知道？」員警發現白色粉末疑似為俗稱「四號」的毒品海洛因，但李男始終以我不知道來回應員警，讓員警相當生氣，直問「在你腳邊你不知道，我怎麼會知道？」最後李男自知難逃法網，才承認確實為海洛因。警方將男子依毒品危害防制條例送辦。

員警巡邏時發現李男後車燈未亮，考量安全之下，將李男在路邊攔下，不料眼尖的員警卻在李男的腳踏墊上發現一包白色粉末，員警將袋子拿起後詢問李男「這是什麼？」李男卻回答「我怎麼知道？」，隨後疑似又想澄清什麼，但話到嘴邊後卻又將話吞回去，怕事跡敗露的李男，只能頻頻向員警表示自己不知道白色粉末是什麼。

由於李男始終不願承認自己知道白色粉末為何物，員警也被激怒了，語氣從柔性轉化為強硬，並詢問李男「在你腳邊你會不知道？」「你都不知道了我怎麼會知道？」最後員警只能打開天窗說亮話，直接詢問李男是不是「藥仔」，李男見自己再也掰不下去，只好坦承白色粉末的確為毒品海洛因。

白色粉末帶回檢驗後呈現一級毒品海洛因陽性反應，警方也將李男依毒品危害防制條例送辦。

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