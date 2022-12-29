張姓網友遭檢舉，在2020年1月11日總統投票日，在網路遊戲英雄聯盟之遊戲聊天頻道中發表「投韓國瑜」的文字，中選會裁罰50萬元，張提起行政訴訟抗罰，辯稱只是在10名玩家的不公開群組聊天，不是助選行為，台北高等行政法院認為張已違反總統選罷法，駁回訴訟。可上訴。

張經民眾向選舉委員會檢舉，在2020年1月11日凌晨第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉投票日，於英雄聯盟之遊戲聊天頻道中，發表「明天（11日）投韓國瑜」之文字，嘉義市選舉委員會向網路公司調查張的角色暱稱申登資料後，移請中選會處理。

中選會在2020年10月16日決議，張違反《總統副總統選舉罷免法》50條規定，政黨及任何人不得在投票日從事競選或助選活動，裁罰最低罰鍰50萬元，張不服，提起行政訴訟。

張說，當時所處之遊戲聊天頻道，乃至多10名玩家參與之封閉、不對外公開之群組，且無進行遊戲直播，與一般助選活動具有選擇公開場域，使不特定人可共見共聞，以便傳送訊息之特徵有別。

張表示，當時有一不知名之玩家，向參與遊戲之隊員發問：明天會投誰？自己及其他玩家始隨意發表言論，「明天投哪一個候選人」之問題及眾多玩家嬉鬧回應之事實，根本無從達到助選之目的，不構成助選行為，請求法院撤銷50萬元的裁罰。

台北高等行政法院認為，張在總統副總統選舉投票日，發表投票給特定人的言論，從事助選活動，已違反總統選罷法規定，中選會裁處法定罰鍰最低金額50萬元，核屬有據，於法並無違誤，判決駁回張的請求。