日籍女星麻衣8年前閃婚嫁給台塑長孫王泉仁，未料婚後3年就傳出婚姻觸礁，麻衣近日受訪證實正在打離婚官司，也考慮復出，律師馬在勤最近在節目上表示，他看到麻衣說了一句話：「我只求趕快離開」，可見對這段婚姻的心死程度，也是她在婚姻末期最卑微的請求。

近日王泉仁和麻衣的離婚消息再度登上檯面，律師馬在勤在節目《新聞挖挖哇》剖析自己對於該案未來的走向看法，他表示就生活費物價指數來說，當然日本比較高，所以單純以要求扶養費這件事，他看好要在日本打官司，至於剩餘財產分配的部分就新聞上看不出來，不清楚兩人是否有簽婚前協議。

【精華版】豪門婚心死放手！一句話透露麻衣最卑微的請求

被問到麻衣所養的孩子未來是否可以分王家的財產？律師馬在勤表示當然可以，因為這孩子就是一個法定繼承人，「所以王文洋為什麼當初那麼在乎，至少不要斷了這個線」，表示其實豪門最重要的是擔心因血脈將財產分成很多塊，萬一每個孩子的媽分的股權不同，派系不同，以後為了爭產就有可能鬥起來。

至於王泉仁的兩任妻子會不會擔心王泉仁再娶？律師馬在勤則覺得這是無法決定的事情，但至少這兩任太太都有生小孩，也就是手上有繼承權，未來若王泉仁有個萬一，分產規則應該是最後一任太太、最親的家人會先分到，「但是也還有特留分（意思就是讓每位繼承人有一個最低的繼承比例）的問題」，認為王泉仁號稱有30億身家，又有專業律師團協助，應該早就訂好特留分，只是外界不知悉。