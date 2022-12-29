國民黨主席朱立倫認為，總統蔡英文說唯有備戰才能避戰，這是錯的，要國防加上對話，才能夠避戰。民進黨北市第3選區立委補選候選人吳怡農今天受訪時說，當一個政權使盡全力的建立軍事武力想要武統的時候、當一個政權沒有意願對話的時候，朱立倫或許可以跟大家報告，「他期待如何對話」。

民進黨北市議員王世堅昨為吳怡農站台時喊話，要投給大陸國家主席習近平看，吳怡農起初聽錯提問，笑稱「我以為你說投給我，就是投給習近平」。

他強調，國家安全是是現在面臨非常大的難題和困境，國家生存是這一代最大挑戰，這次出來選舉，維持政見主張主軸，就是國家安全要維護、國家競爭力也要維護。

吳怡農強調，王世堅在談的是要展現保護家園的意志力，王對他的鼓勵，也是相當肯定他是在國家安全的重視，不管兵役制度改革、國家安全政策指導文件體系建立、消防員人力補充、裝備汰換，都是提升國家安全政見政策，選民支持國家安全，認同他對國家安全重視，一起在1月8日把這票投出來。

另外，國防部長邱國正提出明年試辦女性教召，蔡英文總統昨被問及女性是否納入義務役，答稱對於女性參與國防事務，她樂觀其成。

吳怡農對此表示，不管男性還是女性當義務役，現在第一件要對民眾社會交代的就是入伍後每周具體會做些什麼、會負責些什麼，未來動員後會負責什麼樣的任務，這是社會大眾期待，一旦對社會大眾做好兵役訓練內容的交代，役期的延長甚至男女都參與義務役，相信都是社會樂於討論的。