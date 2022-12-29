現年21歲的女星紀欣伶，擁有甜美臉蛋174公分的高挑身材，以童星身分出道後，曾參加過選秀節目《DD52》，以及電視劇《你的孩子不是你的孩子》、《HIStory4 近距離愛上你》的演出，逐漸打開知名度。而經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的她，日前也公開自己確診新冠肺炎的消息，但她的症狀不僅只有喉嚨痛，還出現各種病症，甚至燒到心臟痛被送往醫院急診，連她自己都被嚇壞。

紀欣伶日前發現自己確診新冠肺炎後，便透過社群媒體與網友時時分享病況，她細數所有症狀，包含了發燒基本都在40度、喉嚨痛、指甲變紫、血氧低、肺發炎、嘔吐、吐血、咳嗽、痰很多、燒聲、發炎指數7、紅血球高、心臟痛、味覺嗅覺皆喪失，完整吃了「全餐」。紀欣伶還透露自己確診後，連續燒了4天每天都在發抖，甚至還燒到40.6度心臟抽痛送急診，並緊急做了一系列的檢查，但原本要住院的她卻因沒有病床，只好簽了自動離院書回家繼續隔離。

不過紀欣伶也透露，確診的前5天，她沒有一天能睡超過2小時，喉嚨痛到快瘋掉，喝水也會喝到哭，最後連耳朵都開始痛，甚至有口水都直接吐掉避免經過刺痛的喉嚨，她只有為了吃藥才勉強吞幾口粥，因此這段時間她也瞬間掉了3公斤，非常痛苦。

所幸現在轉陰後身體好轉許多，但仍非常嗜睡，也有咳嗽、燒聲的情況，紀欣伶今日在限動上PO文回診情況，表示「今天去耳鼻喉科檢查，被醫生按禁音鍵，聲帶狀況很不好，祈求我的聲音快回家，它已經離家出走15天了….」。

事實上，紀欣伶先前曾透露自己早已打過4劑疫苗，沒想到確診後還是這麼痛苦，因此她呼籲網友「真的不要確診！大家要保護好自己，確診才不是像感冒而已，也沒有什麼可以睡到飽吃到飽的，完全沒有任何心思做其他事，非常可怕，後遺症也很可怕」、「就是很恐怖的一場戰爭」，希望大家都能維持健康。