櫃買中心創櫃板再添生力軍，禾新生技公司（7635）將於112年1月10日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別為農林漁牧業。

由推薦單位財團法人中衛發展中心出具創新創意意見書，禾新生技公司主要經營蝴蝶蘭之培育及銷售，目前銷售市場涵蓋國內（含支援同業、美式大賣場、各大花市、殯葬業者等）及海外（布局美國、大洋洲、澳洲、中東等），其營運模式採一條龍生產方式，溫室種植面積達25,000坪，全年穩定供應種苗、開花株及造型盆栽等多品項產品。

禾新生技公司將自112年1月3日起揭示其籌資資訊，1月10日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。