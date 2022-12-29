興櫃戰略新板自110年7月20日開板以來，櫃買中心積極向證券商與投資人宣傳並推廣戰略新板市場與制度，持續推出多項獎勵活動，希望為台灣創新企業打造更優質的掛牌及交易新板塊。

截至今年11月底，全市場合格投資人戶數已超過10萬7千戶，其中自然人合格投資人戶數更已突破4萬1千戶，戰略新板股票成交值亦較去年成長近15％，交易人數亦持續增加，顯示戰略新板各項推廣活動已有效吸引證券商與合格投資人的共同參與。

櫃買中心為持續擴大戰略新板股票參與層面，於112年上半年持續舉辦「戰略新板股票證券商交易獎勵活動」，活動期間（1月1日至6月30日止）每月依總成交金額高低排序分別頒發獎勵金予流動量提供者、各證券經紀商營業據點推廣有功之營業員與營業櫃檯主管（或分公司經理人），歡迎全體櫃檯買賣證券商與從業人員共襄盛舉賺獎金。

另為讓投資人更進一步認識興櫃戰略新板，櫃買中心特於官網設置「戰略新板專區（網址：www.tpex.org.tw/web/psb/）」，該專區內容涵蓋戰略新板制度介紹、交易資訊、公司簡介與問答集等完整資訊，內容豐富多元，歡迎投資人多加利用。