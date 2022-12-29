根據《ESPN》消息，2屆美聯賽揚獎得主克魯伯（Corey Kluber）決定加盟紅襪，雙方達成1年1000萬美元的合約協議，其中包含了2024年球團選擇權，近年紅襪多以短期合約補強先發輪值，這種「開福袋」的策略算是相當成功的，華卡（Michael Wacha）、希爾（Rich Hill）在上季都為球隊帶來貢獻，紅襪也如發炮製網羅克魯伯以增強輪值戰力。

2014年克魯伯開始主宰美國聯盟，效力守護者期間拿下2座賽揚獎、2次勝投王及1次防禦率王，2019年因傷勢導致成績下滑，後來陸續效力遊騎兵、洋基及光芒。

36歲的克魯伯去年賽季來到光芒，吃下了31場先發，繳出10勝10負、防禦率4.34的表現，就算速球的均速已經不到90英里，克魯伯更多的是靠著切球、曲球解決打者，去年他也創下了美聯第2佳的三振－保送比，送出139次三振僅有21次保送。

A two-time Cy Young is on the move!



Corey Kluber, Red Sox reportedly agree to a deal, per MLB Network insider @JonHeyman. pic.twitter.com/ABOVpdAvI1 — MLB (@MLB) December 28, 2022

在華卡成為自由球員，艾沃迪（Nathan Eovaldi）及希爾離隊之後，紅襪簽下克魯伯填補先發輪值空缺，將與賽爾（Chris Sale）、派維塔（Nick Pivetta）攜手作戰，近年多以後援為主的懷特拉克（Garrett Whitlock）及浩克（Tanner Houck），預計也將競爭先發投手席次。