寶熊漁樂碼頭規畫系列應景活動，邀請日月潭飯店業者提供全台獨一無二的釣魚度假行程。（寶熊漁樂碼頭提供）

新年即將到來，觀光娛樂業者卯足全力推出優惠搶商機！台中市潭子寶熊漁樂碼頭規畫系列應景活動，邀請日月潭飯店業者提供全台獨一無二的釣魚度假行程。此外，購買釣魚故事館門票民眾，還可參加兔you釣魚房抽獎活動，有機會免費入住飯店。

寶熊漁樂碼頭指出，為迎接元旦及農曆春節假期，規畫一系列應景活動，邀請力麗儷山林會館日月潭館提供全台獨一無二的釣魚度假行程，民眾除了可欣賞日月潭湖景外，還可在房間釣魚，享受不一樣釣魚度假體驗。

寶熊漁樂碼頭規畫系列應景活動，邀請日月潭飯店業者提供全台獨一無二的釣魚度假行程。（寶熊漁樂碼頭提供）

跨年3天連假至2023年1月29日購買寶熊漁樂碼頭2樓釣魚故事館門票的民眾，可參加兔you釣魚房抽獎活動，送你南投日月潭「力麗儷山林會館」4人房湖景住宿，享受全檜木打造的木屋住宿；住宿獎項及木雕魚飾品、寶熊骨瓷盤及BO熊抱枕等將於2月1日抽出。

寶熊漁樂碼頭表示，春節期間不打烊，除了除夕休館，初一到初八正常營業，1月22日至24日來館民眾，可免費參加開春好運抽紅包，紅包有Anny Rabbit兔瓷盤、DIY手作及買一送一等好禮，包包有獎，每日開門前50位民眾獨享好康。

寶熊漁樂碼頭表示，今年春節假期長達10天，民眾可提早規畫透過官網線上購買門票享有好禮外，可免去排隊購票的時間，同時春節期間也有推出Fishing Go戶外釣魚體驗，釣魚響導－生蠔哥哥帶領大家在都市體驗釣魚的樂趣，適合全家同遊共度美好假期。