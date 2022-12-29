香港一位年輕女老師熱舞的影片在網上瘋傳，不少家長看到老師胸前狂抖的畫面後，崩潰痛批不合適，意外掀起兩派人馬大戰，有人認為老師的儀態與行為的確不太恰當，但也有人認為這都什麼年代了，大家有穿衣自由，何況老師跳的明明就是可愛的舞蹈，是大家想歪才覺得色色的吧！

綜合港媒報導，香港一名幼兒園的老師熱舞的影片在網上流傳，引起家長不滿，從畫面中可見，這位皮膚白皙的年輕女老師，穿著小背心和粉色外套，背景音樂響起來以後，臉上露出尷尬和害羞的微笑，慢慢隨之舞動起來，胸前也跟著「波濤洶湧」。

香港女老師在學生面前跳舞。（香港新聞突發時事合集）

仔細一看，老師跳舞的背景中有著充滿童趣的積木，讓不少人猜測，拍攝影片的場所莫非是在幼兒園的教室裡面。

不少家長看到影片後氣炸了，認為老師的行為不太合適，穿著偏低胸的衣服跳舞，胸前抖動的很厲害，看上去不太端莊，但也有網友吐槽說，那些暴怒的家長應該都是媽媽吧？看到這個影片，爸爸願意去接送小孩的機率應該會增加。另有網友則說，現在都是什麼年代了，說實在的這個老師也沒穿多露，是大家思想齷齪，才會想歪吧！