義務役役期延長1年，外界關心未來訓練內容是否能與時俱進。根據新公布的訓練方案，義務役男將有機會學習操作刺針飛彈等先進裝備，且未來義務役守備旅也將配備個人攜型式刺針飛彈，但外界質疑國軍刺針飛彈數量不夠，怎麼可能讓義務役學習操作?軍方指出，僅有未來分發到有配裝刺針飛彈單位的義務役士兵，且擔任飛彈射手的士兵才有機會，並非每一位士兵都會接觸，且現行部隊早已使用雙聯裝模擬器進行訓練，因此訓練不會是問題。

目前我方使用的刺針飛彈，全是「固定雙連裝式刺針飛彈」，目前已經部署在本島與離島地區，未來人攜式(間攝氏)刺針飛彈到貨後，也將一併在金、馬、澎、東、南沙等外離島進行部署。

我方部隊目前均使用「雙聯裝式刺針飛彈」，未來個人攜型式到貨後，義務役士兵將有機會接受訓練，圖為陸軍天馬操演進行刺針飛彈射擊畫面。(青年日報提供)

軍方也證實，我向美方提出增購500枚人攜式刺針飛彈採購需求已獲同意，這批新購的刺針飛彈也同時擁有整套刺針飛彈訓練模式與教材，未來將配屬在以1年役期義務役為主的守備旅。

陸軍也早已派員赴美進行種子教官接裝訓練，而肩射型剌針飛彈的訓練模擬器也已經運抵台灣，在完成種子教官訓練後，2024年1年義務役士兵即可接受刺針的模擬器訓練。

軍方官員表示，不是每個義務役役男都可以打刺針飛彈，部隊會挑選，但是在專料訓練課程時，可以介紹刺針飛彈，也有整套教學模組，雖然不能真正操作，也可懂得、看過這項新式兵器。

此外，義務役役男將來下部隊，主要分發到守備旅，待增購的刺針交貨後，配發部署到守備旅，義務役官兵若在防空飛彈排服役，配屬的兵器即是刺針飛彈。

至於外界關切義務役男是否可打剌針飛彈，軍方官員說，即便接受操作訓練也不會每個人都進行實彈射擊，主要是看部隊的訓練流程及實彈射擊科目的需求；但只要完成刺針飛彈訓練，並完訓合格的官兵，一定會專長列管。

目前新購的刺針飛彈交貨時程，包括陸軍採購的250枚與海軍的250枚，美方允諾都是在2025年一次交貨。