美國前第一夫人蜜雪兒談婚姻生活

美國前第一夫人蜜雪兒向來給人沉穩幹練，並充滿自信的印象。不過，58歲的她坦承，當她和61歲的歐巴馬還年輕，仍在追求自己的事業，設法更上一層樓，但兩個女兒都還小時，她真的很受不了他。

據《每日郵報》（Daily Mail）和福斯新聞（Fox News）28日報導，蜜雪兒在宣傳新書《我們身上有光：照亮不確定的時刻》（The Light We Carry : Overcoming in Uncertain Times）時說，當大女兒瑪莉亞（Malia Obama）和小女兒莎夏（Sasha Obama）年幼時，就像有需求的恐怖分子，不說話，也難溝通，老是哭個不停。

「她們蠻不講理，需索無度，可是你愛她們，所以不能怪她們，對吧？……因此你們就會把火氣發洩在彼此身上。」

蜜雪兒說，也許聽起來很刻薄，但整整有10年，她都受不了歐巴馬。在那段期間，兩人都想衝刺事業，還要照顧小孩，而蜜雪兒認為，兩人的關係並不平等。她說，婚姻向來都不是均分式的平等，她要負責其中70%，而他卻只要負擔其中30%，有時他也會負責60%或40%，就這樣過了長達10年。

Michelle Obama says she 'couldn't stand' Barack for 10 years https://t.co/ictHtfbOPE — Fox News (@FoxNews) December 29, 2022

蜜雪兒說，她和歐巴馬牽手30年，但願意撐過10年難過的日子，但現代人只要忍受5年，就不願再繼續下去。她說，在一家歷經好些年四處從事競選活動的生活後，終於在瑪莉亞10歲、莎夏7歲時，歐巴馬順利入主白宮，如今兩個女兒已分別是24和21歲了。

不過，蜜雪兒強調，他們夫妻雖有歧見，但她始終尊重歐巴馬。「我的意思是，你可以生他氣，但還是會看著他，心想，『我不爽你，但我尊重你。我不贊同你，但你還是個善良、聰明的人吧？』這些感覺都會隨著時間改變。」

歐巴馬和蜜雪兒是1989年在芝加哥的律師事務所相識，後來在1992年結婚，並育有兩女。歐巴馬卸任總統後，兩人2017年出回憶錄據說獲得6500萬美元（約20億台幣），而網飛（Netflix）紀錄片則估計約有5000萬美元（15億台幣）入袋，如今他們的淨資產據說約達7000萬美元（約22億台幣）。