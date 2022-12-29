美國前第一夫人蜜雪兒談婚姻生活

美國前第一夫人蜜雪兒向來給人沉穩幹練，並充滿自信的印象。不過，58歲的她坦承，當她和61歲的歐巴馬還年輕，仍在追求自己的事業，設法更上一層樓，但兩個女兒都還小時，她真的很受不了他。

據《每日郵報》（Daily Mail）和福斯新聞（Fox News）28日報導，蜜雪兒在宣傳新書《我們身上有光：照亮不確定的時刻》（The Light We Carry : Overcoming in Uncertain Times）時說，當大女兒瑪莉亞（Malia Obama）和小女兒莎夏（Sasha Obama）年幼時，就像有需求的恐怖分子，不說話，也難溝通，老是哭個不停。

「她們蠻不講理，需索無度，可是你愛她們，所以不能怪她們，對吧？……因此你們就會把火氣發洩在彼此身上。」

蜜雪兒說，也許聽起來很刻薄，但整整有10年，她都受不了歐巴馬。在那段期間，兩人都想衝刺事業，還要照顧小孩，而蜜雪兒認為，兩人的關係並不平等。她說，婚姻向來都不是均分式的平等，她要負責其中70%，而他卻只要負擔其中30%，有時他也會負責60%或40%，就這樣過了長達10年。

蜜雪兒說，她和歐巴馬牽手30年，但願意撐過10年難過的日子，但現代人只要忍受5年，就不願再繼續下去。她說，在一家歷經好些年四處從事競選活動的生活後，終於在瑪莉亞10歲、莎夏7歲時，歐巴馬順利入主白宮，如今兩個女兒已分別是24和21歲了。

不過，蜜雪兒強調，他們夫妻雖有歧見，但她始終尊重歐巴馬。「我的意思是，你可以生他氣，但還是會看著他，心想，『我不爽你，但我尊重你。我不贊同你，但你還是個善良、聰明的人吧？』這些感覺都會隨著時間改變。」

歐巴馬和蜜雪兒是1989年在芝加哥的律師事務所相識，後來在1992年結婚，並育有兩女。歐巴馬卸任總統後，兩人2017年出回憶錄據說獲得6500萬美元（約20億台幣），而網飛（Netflix）紀錄片則估計約有5000萬美元（15億台幣）入袋，如今他們的淨資產據說約達7000萬美元（約22億台幣）。

文章來源：'I could not stand him for 10 years': Michelle Obama says raising 'terrorists' Malia and Sasha while Barack was launching his political career at the expense of her practicing law put a strain on their marriage
文章來源：Michelle Obama says she 'couldn't stand' Barack for 10 years Former first lady suggests strain in her marriage to the former president when their children were young

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