民進黨昨（28）召開記者會，公布1萬多字的敗選檢討報告，敗選檢討小組召集人鄭文燦表示，年輕、中間選票大量流失、黑金爭議及治安重大議題、林智堅論文案影響等，都是民進黨這次敗選的因素。對此，前立委沈富雄直言，若是審查者，這份報告他會直接退回，不打分數。沈富雄更「發揮醫學專業」，以「驗屍報告」的方式，來分析此敗選報告。

鄭文燦指出，一個政黨生命在於人民支持，水可載舟已可覆舟，過去執政經驗有成功也有失敗，唯一不能改變是誠實謙卑的心；有話直說、大開大放，一直是民進黨的傳統，勇於改正，才能贏取多數民眾信賴，面對2024年選舉回應民意，如何讓政策主張更有利，選戰安排更符合需要。

沈富雄今（29）日在廣播節目《POP撞新聞》指出，這份敗選檢討報告的內容都是在意料之中，可能會引起黨內反彈的事，這份報告都不提，「黨團、媒體、側翼，它都沒點名，也不敢動總統、閣揆」，所以才說會退回。

沈富雄接著以「驗屍」的方式分析這份敗選報告，他形容，敗選的民進黨就像一具大體，鄭文燦是要釐清「死因」的病理科醫師，「解剖死者」後所寫的驗屍報告，就是這次的敗選檢討報告。報告發現，「死因」是跌倒造成的大腿骨骨折沒接好，「死者」自己本身也沒注意，最後引發併發症去世。然而，卻沒有去追究醫院救治的責任，以及為何在這麼多人之中，就偏偏是「死者」出意外。