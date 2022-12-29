根據韓國29日官方資料，11月工業生產是當月份過去近大半年以來，首次出現反彈。相反地，當地零售銷售卻已連跌3個月。

上個月，韓國工業生產月增率為0.4%，走出自7月至10月以來每況愈下頹勢，10月份甚至還減少3.5%。其中，以汽車成長率9%較高，至於受到全球需求不佳影響，晶片產量則下滑11%。

衡量民眾消費的零售銷售數字，11月月減1.8%，連跌3個月。8月曾出現大增4.4%佳績後，9月與10月又分別下滑1.9%以及0.2%。韓國政府表示，上個月零售銷售黯然，主要與10月底首爾梨泰院曾發生震驚全球的大規模踩踏悲劇有關。

韓國政府坦言，經濟的確在走下坡，不能說正在改善。不只服務業以及零售銷售正在凋零，製造業方面的指數雖小幅揚升，也不能說表現不錯。另外，韓國還要解決通膨大漲的問題，11月物價漲幅雖不像7月6.3%這麼高，但還是有5%。