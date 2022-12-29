「館長」陳之漢昨(28)晚在臉書發出「媽媽我愛你，謝謝你的養育之恩」一文，引來關注。陳之漢這篇文章雖未詳細說明發生什麼事，但留言區可見許多藍勾勾名人們留言打氣，包括台北市長柯文哲也留言「館長節哀！」

「館長」陳之漢向來以鐵漢形象示人，昨日的文章卻相當感性，立刻引來不少人關心，許多政治名人也紛紛回文打氣，包括柯文哲留言「館長節哀！」、台北市前副市長黃珊珊說「阿館保重，加油」，台北市議員高嘉瑜說「節哀，保重身體」、前立委柯志恩「節哀，保重」。新北市長侯友宜說「館長加油，還請多多保重！」新竹市長高虹安說「阿館，節哀！保重，加油！」前新竹市議員林耕仁說「館長請節哀，保重身體」

此外，也有許多網友表示「每次看到這種文，我就會更珍惜眼前的」、「加油 請節哀」、「阿館加油，我們陪著你」、「我至愛的母親於二個月前突然過逝,突然間,我的人生失去了重心,因我的生命是她以生命使我延續及成長,我非常非常了解你現在的心情,我感同身受!請節哀」。