各界關注許久的兵役問題，終於在27日由總統蔡英文拍板延長至1年，前總統陳水扁為此大讚蔡是好總統，還說是前總統馬英九害台灣無可用之兵。對此，國民黨台北市議員楊植斗反嗆，「若兩岸和平，哪有需要這麼多兵？」並點名民進黨副秘書長林飛帆應重服兵役，負起搞砸兩岸關係的代價。

楊植斗昨（28）日在臉書表示，兩岸關係和緩，在兵役的議題上可以帶來不少紅利，對他這一輩的人來說，最直接的影響就是替代役的數量變多，而替代役在公家機關服務，外出的規定比在軍營自由，晚上的休息時間也比較能自我掌握，當時許多人都有抽替代役的籤。

「陳水扁竟然還有臉出來痛斥馬英九總統的募兵制？」楊植斗認為，當時兩岸和平，不論是當兵或當替代役都可以，也沒有好壞之分，與過去動輒兩三年起跳的役期相比，算是相當幸運，但如今明明是因為兩岸關係惡劣，才導致役期須回到1年，「陳水扁請捫心自問，若兩岸和平，哪有需要這麼多兵？何苦逼年輕人準備上戰場？」

楊植斗建議，林飛帆過去享受兩岸和平的紅利，在台南的安養中心當替代役，如今卻搞砸兩岸關係，在民進黨內喊打喊殺，應該重新服兵役，負起所謂「抗中保台」的代價，「這次兵役改制，『林九萬』可以成為『林兩萬』，比較我們那時候的『時薪八塊半』，林飛帆仍然幸福多了！」