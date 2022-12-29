華南金(2880)旗下華南銀行預計在明年初於總行打造「新數位創新基地」，占地約200餘坪，以銀行界的矽谷自詡。新數位創新基地中，將包括「敏捷卓越中心」， 該中心先設兩個「數位工場」，分別為「財管數位工場」以及「企金數位工場」。2個數位工場人數合計約30人，採跨部門人力整合，包括原財管和企金的部分人員，再加入法遵、數位通路和風控部分的人力。公司期待透過「新數位創新基地」開發新商業模式，及獲利方程式，降低營運成本，也會有KPI等指標，強化員工的數位賦能。

「敏捷卓越中心」的2個「數位工場」先行成立運作，以三大特色支持透明靈活的敏捷工作方式 ，一、開放的工作環境：工作區塊間無隔板且設有休息及交流討論區，讓團隊成員可以隨時溝通，快速達成共識；二、敏捷的工作環境：不同部門、不同職能的成員同址辦公，並且設置看板管理，讓專案透明可視，全員可以同步追蹤任務及專案成果；三、自主學習與知識分享：建立知識專區放有相關圖書刊物，鼓勵員工自主進修數位知識 。

華南銀行總經理黃俊智說：人才是企業的根本，這次成立敏捷卓越中心集結了各領域包含IT、業務、客戶旅程、UIUX、敏捷教練等專家同址辦公除了期許能共同激盪出不同火花創造產品價值外，也是要讓他們之後成為敏捷種子球員，在專案結束回到各自領域後繼續將這個工作方法與經驗傳承擴散至各單位根植華南銀行敏捷文化精神 。

「敏捷卓越中心」的人力組成，除了引進數位及資訊專業人才及科技化的產品開發與服務模式更打破既有的部門框架，讓跨部門、跨職能的團隊成員有同樣的目標且同址辦公，透過工作模式的敏捷轉型，提升工作效率及產品開發的彈性；產品開發上著重兩力「即時力及靈活力」，核心在於產品或服務能即時推出並且符合使用者需求。

華南銀行在今年中即展現推動數位轉型的決心，大舉招募近百位數位及資訊人才，成立數位經營部以強化數位通路及客群經營，並將成立金融科技部專責推動全行數位轉型，期能華麗轉身成為「以人為本、科技賦能的領先數位銀行」。