日系外資針對智邦(2345)出具最新研究報告，認為400G交換機升級趨勢穩定，預計智邦第四季和明年第一季營運態勢樂觀，維持優於大盤評等。

日系外資表示，智邦持續看好明年營收年增10%的目標，且近期沒有看到主要客戶的訂單減少，也相信2023年上半年增加會比2022年更好。展望2023年下半年，有鑑於宏觀經濟不確定性，智邦持更審慎觀點，超大規模生產商和ODM客戶的庫存水平可能更高，但智邦認為交換機的產品周期一般為2年，使用率不斷增長，而400G交換機需求應該會從下半年到2024年上半年，而庫存消化是短期的。

800G交換器部分，日系外資表示，目前預計產品開發仍在軌道上，而智邦正等待其他配件(例如冷卻系統、軟件等)準備就緒，將可以大量採用。至於網絡晶片組的ASP增長，智邦現階段還在洽談過程中，該組件主要是委託設計，故並不會影響到智邦利潤，目前看來市場市場對於需求減弱以及毛利率攤薄的擔憂過頭了，故維持優於大盤評等。

至於最近的市場猜測美國超大規模企業的資本支出放緩，日系外資表示，智邦仍然看到400G交換機升級趨勢穩定和健康的訂單預測(包括未來60~90天的訂單和未來180天的需求預測)，在季度營收趨勢上，預計智邦第四季和明年第一季營運態勢樂觀，主要是因為零組件短缺舒緩，儘管智邦表示對明年下半年的客戶訂單持相對謹慎的看法，但截至目前，仍未看到訂單調節。