蔡英文總統拍板義務役役期延長至1年，引發熱議，新竹市長高虹安29日參加新竹市陸軍役男入營座談會，針對兵役延長議題，高虹安表示，她支持兵役延長措施政策立意，提升我國戰力，但也呼籲中央制定政策上必須擬定配套，維護役男和家屬權益。

高虹安29日上午歡送今年最後1批陸軍役男入伍，針對兵役延長議題，高虹安說，蔡總統宣布兵役延長後，國人有許多看法，一直以來國人對於全民國防，台灣國力、戰力提升有很多擔憂，尤其看到近期中美關係，或文攻武嚇，對台灣國防戰力如何擔心，也盼提升國防戰力。

高虹安指出，包括民眾黨的立院黨團或她個人，都支持兵役延長措施，來提升我國戰力。但她也提到，兵役延長確實對役男還有家屬衝擊相當大，站在地方政府的角色，盼中央在制定政策上，要維護役男和家屬權益。

無論是未來職涯銜接、薪水、就學等，一定都要以役男的權益為主要的考量標準。同時，高虹安也希望在整個國防訓練基地、營地、靶場等不足上也必須盡快補強，讓延長兵役能真正發揮最大效能。

至於是否支持女性加入義務役及試辦女性教召政策，高虹安說，她認同重大政策能先試辦，對國人衝擊比較不大，同時在政策細節擬定上，也可以有現場的回饋與建議，讓政策循序漸進被推進，而非突然推動，否則對立委或是家屬、役男與國人都是錯愕與衝擊。

最後，高虹安也說，市府民政處會持續掌握役男相關議題，未來也會從地方上出發，透過立法院民眾黨團等進一步交流，將政策相關的役男輔導、家長疑慮上，第一時間反映給中央，盼政策可以考慮到不同面向，讓政策擬定更全面、細緻。