大陸疫情延燒，不少台灣民眾搶購普拿疼寄給大陸的親朋好友使用，28日媒體批露北市有藥師將普拿疼價格哄抬到一盒1500元，原本食藥署與藥師公會全聯會都跳出來澄清此事為誤會，沒想到最後卻遭錄音檔狠打臉，且該名藥師態度強硬、不願道歉。29日高雄藥師公會理事長張盈棠表示，本市社區藥局沒有此項情況，且藥師公會全聯會已下達命令不可發生類似情況。

大陸疫情延燒，台灣的普拿疼藥物也出現搶購潮，不過北市卻有藥師擅自囤貨600盒普拿疼，並將價格哄抬到一盒1500元，雖第一時間食藥署與藥師公會全聯會都跳出來澄清沒有此事，但最後卻遭到錄音檔狠打臉。

此藥師事情被揭露後，不只沒有出面澄清說明，更態度強硬地烙下狠話表示「我不道歉，了不起不做，反正我要退休了」，讓北市藥師公會發言人王明媛也相當頭痛，直批是「很糟糕的行為」。

高雄市藥師公會理事長張盈棠表示，高雄市一直以來都有跟市內開業的藥局強調「不哄抬、不囤貨」，且此事件後藥師公會全聯會也有下達相關注意事項，而普拿疼的上游廠商1個月只會發20盒普拿疼到各藥局，因此對於該藥師能囤到600盒的普拿疼相當懷疑。

張盈棠也說明，雖然現在普拿疼的廠商缺貨嚴重，但普拿疼只是一種藥品名稱，該成分相似的藥物種類也相當多種，民眾不需要一窩蜂的搶購普拿疼；另外，高雄市目前並沒有出現搶購潮，所以民眾可以放心。

高雄醫師公會理事長朱光興表示，止痛藥有分類固醇的鎮痛藥和消炎鎮痛藥，普拿疼只是屬於單純的止痛藥，市面上也有許多消炎鎮痛的藥品種類，雖然含有類固醇的藥品對神經疼痛較有療效，但現在非類固醇的藥物已相當進步，皆可以達到止痛的療效，若是民眾疼痛併有其他症狀，建議還是遵守醫師的藥囑拿取相關藥物治療