曾就讀中正預校並擔任士官的台商薛楨純，被控幫助大陸情報單位 ，向新北市調查處賴姓調查官，打聽法輪功創始人李洪志等人，出入境台灣的資料，一審依違反國家安全法判刑1年2月，二審逆轉判無罪，最高法院撤銷後，台灣高等法院更一審仍判他無罪，可上訴。

檢方起訴指控，大陸國家安全部官員「王總」與「小鄭」，吸收薛 楨純幫忙蒐集台灣政治情報等，薛利用就讀政大碩士在職專班機會， 結識賴姓調查官，在同學聚餐時，向賴詢問法輪功人士的出入境資料 。

台北地方法院一審依違反國安法的「為大陸機關刺探及蒐集資料未遂罪 」，判薛1年2月徒刑，他不服提上訴，辯稱2次聚餐都是賴主動邀約 、主動要求他提供情資，向他聲稱有績效壓力，他基於同學情誼才幫 忙。

薛男表示，他並無刺探、妨害國安或危害社會安全的意圖，且「王總」、「小鄭」是否隸屬大陸國家安全部，是他臆測、吹噓，他雖在 偵查中承認曾傳送賴的調查處名片給「王總」、「小鄭」，但事後回想並不確定有無傳送。

高院二審審理後認為，「王總」2人是否為大陸黨政軍機關人員，只有薛 的陳述，沒有補強證據，且法輪功人士的出入境紀錄固然屬於公務上 應祕密資訊，但如何攸關國家安全或社會安定，檢察官舉證不足，應判決無罪。