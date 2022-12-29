【懶人包】阿BEN爆奉獻百萬退宋逸民教會！ 中天主播淚揭捐款內幕

宋逸民主理的「藝起發光」教會近期掀起許多紛爭，其中，前教友、醫藥美食記者王瑞玲26日在臉書上質疑該協會曾稱躲過太魯閣事件，但就她所知是假見證。豈料，被當時工作人員曬出「鐵證」反擊，指當時確實有訂到太魯閣號車票。對此，今（29）日凌晨王瑞玲轉發當時的新聞報導，並寫下：「要刮別人鬍子之前，先刮自己的鬍子吧！」

王瑞玲26日在臉書上發文，指出自己曾是「藝起發光」的副總幹事，並憶起當時發生太魯閣號出軌事件的過程，指出她是因先在臉書打卡，引發媒體關注，「牧者竟告訴家人們，我們本來要坐這班車的『洗腦』資訊，導致家人們被事實蒙蔽，全部在不知情的情況下，變成國度事業的幫凶，在台上分享時做『假見證』」，她表示：「事實是國度事業根本就沒有訂那班出事的列車，從一開始就是要坐遊覽車去花蓮」。

對此則貼文，有自稱工作人員的網友發文駁斥王瑞玲的說法，指出當天情況的確是預計要搭當天12時58分的列車，「9：28的408死亡列車也有訂，但是人太多失敗。那天整天的票的都試過了，最後訂成的是12：58的426太魯閣。」並強調直到最後一刻才改搭遊覽車。此外，據《壹蘋新聞網》的報導，導演洪榮良也出面詳述當時訂票過程打臉她的質疑。

今日凌晨，王瑞玲在臉書上發文怒斥：「當記者，不要隨便當；有證據，再來對大眾說話。」並轉發當時的報導指出：「返鄉專車為實名制，僅限本人搭乘，連當地政府都沒辦法幫忙。」怒駁工作人員的說法，「沒有符合條件怎麼訂？當連假的遊覽車都是UBER嗎？」文末更接連「要刮別人鬍子之前，先刮自己的鬍子吧！」、「你才受洗多久？你才來多久？你有我(待的久)嗎？我在「資深凍齡組」好嗎！」等字句表達自己的憤怒。