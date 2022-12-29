前金管會檢查局局長李進誠17年前涉嫌洩漏查黑中心偵辦進度讓股市禿鷹牟利，歷審在貪汙重罪和洩密輕罪來回擺盪，台灣高等法院更四審依公務員對主管事務圖利罪判處4年6月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

本案起因任職證交所的張錫寬，2005年被指示協助調查勁永假交易案後，在消息未公開前，開始放空勁永股票，並將消息洩漏給投資者林一宏；林再轉告林明達、陳俊吉，各自籌集資金，集體放空勁永股票。

當時由高檢署檢察官轉任金管會檢查局長的李進誠，因與陳俊吉、林明達經常一起聚會、喝酒，將禿鷹案的偵查祕密洩漏給林明達等人，也提供給記者報導，藉媒體消息打壓勁永股票，讓林、陳解套得以低價回補獲利。

一、二審依貪汙等罪將李男重判10年、9年6月，更一審認為林男等人在股市加碼放空獲利，與李的洩密沒有直接關連性，不構成貪汙罪只構成洩密罪，但更二審又改認定李洩密致股價下跌，讓林男等人獲取不法利益，已觸犯貪汙、洩密罪。

更三審則認為，李進誠主管監督事務，並不包括證券交易的集中市場，林一宏放空勁永股票的獲利結果並非來自金檢局事務，二者無必然的因果關係，李不構成犯圖利罪，依洩密罪判處6月徒刑，可易科罰金，檢上訴後，最高法院撤銷。