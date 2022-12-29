每到農曆年前，各家房仲會印製紅包袋來贈禮，信義房屋今年與曾獲「義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」的國際插畫家林廉恩、喜歡用手帳紀錄美食的插畫家鄧家瑛繪製共4款紅包袋，信義房屋表示，每年的特色紅包袋，過去有許多客戶指定收藏，往往供不應求，客戶於12月29日可至各分店索取，限量發送，送完為止。

信義房屋表示，知名插畫家林廉恩以繪本《HOME》奪下2021年「義大利波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」，為台灣史上首次獲得此殊榮，風光橫掃國內外圖書大獎，過去也曾合作紙提袋與環保提袋，童趣、有質感的設計風格很受客戶好評。

信義房屋紅包袋以「美夢成真兔」與「幸福兔you」祝福為設計主軸，紅包袋上有巨大的兔子，設計中山頭的部分，以信義房屋logo做延伸的設計。（圖/信義房屋提供）

林廉恩設計的紅包袋運用諧音「巨款to U」和「巨款兔U」做為發想，畫出強壯的信義房屋房仲送出巨大福兔；而另一款則是以「突飛猛進」諧音，發想「兔飛猛進」的圖像，期許新的一年在各方面都能突飛猛進，積極跨越難關。紅包袋背面小圖呈現奔跑中有活力的信義人員。

而另一名插畫家則是喜歡用手帳紀錄美食的插畫家鄧家瑛，她是有4萬人追蹤的美食手繪FB粉絲專頁「鄧小熊Bear Ingrid」版主、著有「原來手帳這樣玩」，不定期直播分享繪畫技巧的人氣插畫家；她以「美夢成真兔」與「幸福兔you」祝福為設計主軸，紅包袋上有巨大的兔子，設計中山頭的部分，以信義房屋logo做延伸的設計。

除此之外，信義房屋也針對成交會員推出春節活動主題「福兔賀歲抽信運」自1月3日至2月28日期間，至信義房屋、社區幫APP參與線上活動的客戶可至信義房屋分店領取獨家限量祈福達摩，一同祈福展望更美好的一年．共有6千多個抽獎獎品，包括最大獎iPad Pro、二獎為金項鍊與全家購物金，詳情請洽信義房屋各分店立即參加。