凱基證券首度跨領域合作都會享樂平台FunNow，針對35歲以下年輕世代進行理財問卷調查，深入了解這群職場年輕主力的投資想法。調查結果顯示，歷經2022年全球市場修正後，年輕族群2023年投資首選標的仍為台股，其次則是ETF，並且已習慣透過數位服務作為理財管道。凱基證券建議投資人可多利用「隨身e策略」APP進行投資理財操作，同時具備國內外多樣商品交易功能、市場行情及多元策略選股工具，完全滿足年輕世代投資人需求。

凱基證券觀察到，年輕世代每月扣除掉必需消費後，可支配金額多數落在5,001～20,000元區間，投資以存錢、旅遊等短期目標為目的；36歲以上中年世代普遍每月可支配金額則超過20,000元，以長期理財準備退休金為主，不同世代在投資策略、標的完全不同情況下，絕對需要服務最多元，產品最完整的理財夥伴。

凱基證券為業界定期定額標的最多的券商，包含460檔以上台股、美股、海內外ETF與3,500檔基金，可滿足全年齡層的投資需求，並由凱基投顧提供專業研究報告，陪伴客戶面對人生不同階段的理財規劃。

此外，調查顯示35歲以下的年輕人39％仍沒有投資經驗，原因是「沒時間研究」、「不了解金融產品」，而獲取投資訊息的管道分別是「自已上網查」及「社群媒體」，顯見普遍依賴數位媒體。

凱基證券特別提醒投資人，在網路詐騙猖獗、各式假消息散佈下，投資理財務必要尋找具公信力的數位資訊來源，例如透過凱基證券官網、LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」獲得市場最新動態，凱基官方YouTube亦有數百支影片提供各種理財產品的介紹說明及分析，幫助年輕投資人逐步建立正確理財觀念。

邁向人生下一個階段的年輕世代，正面臨環境變動的諸多不確定性，凱基證券秉持「致力于您的富足人生」品牌宣言，推出多元產品與數位服務，提供簡潔好用的下單APP隨身e策略，目前更推出「號召開發金 股東回娘家」活動，至2023年3月31日前提供新戶多重優惠，幫助年輕投資人於市場修正時入手優質股，迎向富足人生。活動詳細資訊逕詢凱基證券各分公司或至活動頁面查詢：https://event.kgi.com.tw/news/event/home/index.html